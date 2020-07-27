В Красноярском крае выявили очаг коронавируса

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27 июля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: пробирка, pixabay.com

В Красноярском крае выявили вспышку заболевания новой коронавирусной инфекцией на золотодобывающем Васильевском руднике. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в региональном главке Роспотребнадзора.

«За два дня 56 случаев зафиксировано на Васильевском руднике. Всего в Мотыгинском районе 109 случаев», - пояснили в ведомстве.

Компания «Васильевский рудник» ведет разведку и добычу рудного золота на территории Партизанского рудного узла в Мотыгинском районе Красноярского края. При этом работа там строится по принципу вахтового метода.

За все время пандемии в Красноярском крае зафиксировано 12 419 случаев коронавируса. Выздоровели - 10 850, умерли - 305.