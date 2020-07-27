В США женщина напала в парке на семейную пару без масок

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27 июля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC News

медицинская маска, pixabay.com

Жительница Сан-Диего в США в одном из парков города напала с перцовым баллончиком на семейную пару. Мужчина и женщина, согласно последней информации, гуляли с собакой на природе без масок.

Инцидент произошел в минувший четверг. Пара выгуливала трехмесячного щенка в парке для собак Дасти Родс, а затем решила перекусить. Мужчина и женщина приступили к еде, но через какое-то время незнакомка начала провоцировать конфликт из-за того, что на людях не было масок, а также в связи с тем, что на территории запрещено есть. В конечном итоге женщина прыснула перцовым баллончиком в американца.

Чета после случившегося написала заявление в полицию.