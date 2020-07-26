В Арканзасе полиция восстала против масок

Начальник полиции в городе Маршалл, штат Арканзас, отказался от ношения маски без необходимости. Он назвал угрозу коронавируса преувеличенной. И отказался заставлять подчиненных носить средства защиты.
Свой протест шериф заявил сразу после того, как губернатор штата Арканзас подписал приказ с требованием носить маски в общественном месте. Начальник городской полиции Лэнг Холланд пояснил, что этот приказ неконституционен.
«Я всего лишь хочу сказать, что если вы хотите носить маску, то носите ее», — объяснил свою позицию шериф: «Это ваш выбор. И это не должно диктоваться государством-няней».
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