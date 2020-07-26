В Арканзасе полиция восстала против масок

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26 июля 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: globallookpress.com/ Keiko Hiromi

Начальник полиции в городе Маршалл, штат Арканзас, отказался от ношения маски без необходимости. Он назвал угрозу коронавируса преувеличенной. И отказался заставлять подчиненных носить средства защиты.



Свой протест шериф заявил сразу после того, как губернатор штата Арканзас подписал приказ с требованием носить маски в общественном месте. Начальник городской полиции Лэнг Холланд пояснил, что этот приказ неконституционен.

«Я всего лишь хочу сказать, что если вы хотите носить маску, то носите ее», — объяснил свою позицию шериф: «Это ваш выбор. И это не должно диктоваться государством-няней».

Соединенные Штаты лидируют в мировой коронавирусной статистике. Разгильдяйство входит в список причин, почему пандемия сумела поглотить эту страну.