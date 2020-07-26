Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая сообщила об угрозах в адрес нее, а также ее детей

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июля 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Канопацкая, фото: ukrinform.ua

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила сегодня на своей странице в Facebook, что она решила не проводить предвыборные пикеты, так как ей и ее детям угрожают.

«Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый — как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным», — написала Канопацкая.

Также Канопацкая считает, что действующая власть в Белоруссии сосредоточилась на борьбе с инакомыслием, не способна защитить кого-либо, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной.

Кроме того, Конопацкая заявила о препятствиях, которые создает нынешняя власть для предвыборной кампании других кандидатов: «Места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Конституция страны написана «не под женщину». Члены политической оппозиции не оставили без внимания слова белорусского лидера.