Оппозиция ответила Лукашенко, заявившему о «Конституции не под женщину»

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19 июля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Конституция страны написана «не под женщину». Члены политической оппозиции не оставили без внимания слова белорусского лидера.

Кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга Валерия Цепкало Вероника рассказали, как они относятся к действующей Конституции страны. Они выразили уверенность, что женщина может оказаться во главе страны и занять должность президента Белоруссии. Цепкало добавила, что главная цель - «доказать действующей власти, что Конституция предназначена и для женщин. И что по Конституции женщина имеет полное право стать президентом».