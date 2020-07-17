Лукашенко заявил, что для русского человека белорусская земля останется родной
17 июля 2020, 19:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Белорусский лидер отметил, что Россия должна знать, что «мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь», добавив, что «народы без нас разберутся, как им жить, но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали».
Лукашенко также заявил, что Минск продолжает настаивать на выполнении всех договоренностей. По его словам, такой список есть «и с нашей стороны есть список, и с российской». Он считает необходимым выполнять эти договоренности и строить союзные отношения «исключительно на равноправной основе».
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