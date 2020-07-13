Лукашенко заявил белорусам, что они нигде и никому не нужны

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13 июля 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусам «необходимо стараться жить и работать на своей земле».

Об этом белорусский лидер заявил во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области.

«Мы нигде никому не нужны. Сейчас конкуренция бешеная. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуальным предпринимательством», – сказал Лукашенко.

Он призвал жителей Белоруссии смотреть на свою землю, добавил, что «господь всегда нас поддержит», и отметил, что заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Ранее Лукашенко заявлял, что у Белоруссии нет союзников в мире.