Лукашенко заявил белорусам, что они нигде и никому не нужны
13 июля 2020, 22:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусам «необходимо стараться жить и работать на своей земле».
Об этом белорусский лидер заявил во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области.
«Мы нигде никому не нужны. Сейчас конкуренция бешеная. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуальным предпринимательством», – сказал Лукашенко.
Он призвал жителей Белоруссии смотреть на свою землю, добавил, что «господь всегда нас поддержит», и отметил, что заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Ранее Лукашенко заявлял, что у Белоруссии нет союзников в мире.
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