Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет союзников в мире

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10 июля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у страны на сегодняшний день в мире нет союзников.

Об этом он заявил на встрече журналистами. Белорусский лидер отметил, что «сейчас идет передел мира».

«Если интересы в каком-то сегменте, секторе совпали, это наши. И в этой ситуации главное ответить на вопрос: а где наше, про будущее, где наше место», – сказал он.

В свое время Лукашенко заявлял о России как о стратегическом союзнике Белоруссии, затем двухсторонние отношения в Минске стали называть партнерскими. Ранее Лукашенко заявил об угрозе развала страны.