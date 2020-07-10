Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии и подчеркнул, что этого нельзя допустить

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 10 июля, заявил об угрозе развала страны. Об этом глава республики сообщил в рамках встречи с представителями средств массовой информации.

Лукашенко подчеркнул, что не хочет, чтобы "завтра рухнуло все то", что создавалось долгое время, чтобы "кто-то пришел и начал проводить эксперименты".

Президент Белоруссии добавил, что перемены в стране должны идти "от конституции, а не от майдана", а иначе будет перечеркнута ее история. По словам Александра Лукашенко, самой главной задачей в настоящий момент является сохранение суверенитета.