Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии и подчеркнул, что этого нельзя допустить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 10 июля, заявил об угрозе развала страны. Об этом глава республики сообщил в рамках встречи с представителями средств массовой информации.
Лукашенко подчеркнул, что не хочет, чтобы "завтра рухнуло все то", что создавалось долгое время, чтобы "кто-то пришел и начал проводить эксперименты".
Президент Белоруссии добавил, что перемены в стране должны идти "от конституции, а не от майдана", а иначе будет перечеркнута ее история. По словам Александра Лукашенко, самой главной задачей в настоящий момент является сохранение суверенитета.
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