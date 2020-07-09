Польша рассматривает Украину и Беларусь, как свои территории

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9 июля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Весьма своеобразными являются отношения Польши с Белоруссией и Украиной. Еще в начале ХVIII в. почти вся современная Белоруссия и значительная часть Украины входили в состав Польши.

В 1939 г. Польша еще раз лишилась украинских и белорусских территорий. Соответственно, в Польше сохраняются негласные претензии на все эти земли. Кроме того, отношения между Украиной и Польшей отягощены памятью о событиях 1943-44 гг., когда в Западной Украине и Восточной Польше украинские и польские националисты вели между собой крайне жестокую войну на уничтожение, занимаясь взаимными этническими чистками (по сути – взаимным геноцидом). Сейчас у власти как в Киеве, так и в Варшаве находятся идейные наследники тех националистов. Однако для польского руководства настолько важно добиться полного разрыва между Россией и Украиной, что в настоящее время оно старается по возможности избегать педалирования исторических проблем в отношениях с Украиной (хотя скандалы всё равно регулярно случаются).

Читать статью полностью: В Польше сохраняется стремление к историческому реваншу и крайняя враждебность к России