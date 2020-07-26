Власти Британии призвали граждан похудеть к второй волне

Британские власти хотят начать кампанию для страдающих ожирением. Борису Джонсону идея понравилась, и он хочет в нее вложиться.
В Британии слишком много людей с избытком веса. Такой вывод содержится в результатах исследований органов здравоохранения.
«Только в одной Англии почти 63 процента взрослых людей имеют избыточный вес», — сообщила газета der Spiegel.
Медики заявляют, что люди с ожирением больше рискуют заразиться коронавирусом. Нынешней осенью Лондон ждет второй волны пандемии. Британские власти решили к ней подготовиться. Премьер министр Борис Джонсон собирается поддержать информационную кампанию. В нее планируется вложить около десяти миллионов фунтов стрелингов.
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