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Власти Британии призвали граждан похудеть к второй волне

, 18:45 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

Власти Британии призвали граждан похудеть к второй волне
Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Британские власти хотят начать кампанию для страдающих ожирением. Борису Джонсону идея понравилась, и он хочет в нее вложиться.

В Британии слишком много людей с избытком веса. Такой вывод содержится в результатах исследований органов здравоохранения.

«Только в одной Англии почти 63 процента взрослых людей имеют избыточный вес», — сообщила газета der Spiegel.

Медики заявляют, что люди с ожирением больше рискуют заразиться коронавирусом. Нынешней осенью Лондон ждет второй волны пандемии. Британские власти решили к ней подготовиться. Премьер министр Борис Джонсон собирается поддержать информационную кампанию. В нее планируется вложить около десяти миллионов фунтов стрелингов.

Великобритания выпала из числа лидеров мировой коронавирусной статистики. Но там ситуация более опасная, чем во многих других странах Европы.

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