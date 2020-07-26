В Киеве заявили, что России не удастся «нормализовать оккупацию Крыма»

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26 июля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ялта, pixabay.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба днем в воскресенье, 26 июля, заявил, что руководство России уже "потеряло шансы на успешную попытку нормализовать незаконную оккупацию Крыма".

Украинский дипломат отметил, что нарастающие нарушения прав человека, а также "милитаризация полуострова" требуют усиления давления на Москву.

Дмитрий Кулеба также выразил благодарность властям Соединенных Штатов Америки, которые перед второй годовщиной принятия "Крымской декларации" подтвердили, что по-прежнему не признают полуостров территорией Российской Федерации.