В Крыму прокомментировали возобновление авиасообщения с Турцией

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк утром в воскресенье, 26 июля, в разговоре с журналистами прокомментировал возобновление авиасообщения с Турцией.
Ранее стало известно, что с 1 августа Россия откроет авиасобщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.
Алексей Черняк выразил уверенность в том, что возобновление полетов в Турцию никак не отразится на динамике туристического сезона в Крыму. Он подчеркнул, что российские путешественники уже спланировали отдых на крымских курортах до конца сентября. По мнению главы комитета парламента республики по туризму, курортам и спорту, отпуск на полуострове сейчас более безопасен для российских туристов, что в этом сезоне является определяющим при выборе места для поездки.
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