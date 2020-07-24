Турция не будет требовать у туристов результатов тестов на коронавирус

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24 июля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Отель в Турции. Фото: pixabay.com

Иностранным туристам не придется предъявлять справки о результатах теста на новый коронавирус при прилете в Турцию.

В посольстве РФ в Турции отметили, что тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут. Но в крупных туристических воздушных гаванях страны есть специальные центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус. Стоимость такой услуги будет составлять 15 евро.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о рисках заражения коронавирусом после открытия авиасообщения, отметив, что иностранцы смогут попасть на рейсы в Россию, предъявив справку об отрицательном результате теста на коронавирус.