В США зарегистрировали более 65 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В Соединенных Штатах Америки за сутки выявили более 65 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию в воскресенье, 26 июля, предоставил университет Джонса Хопкинса.
За минувшие 24 часа в США выявили 65 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались 900 пациентов. Накануне в стране зарегистрировали более 73 тысяч случаев заболевания, а также 1 130 летальных исходов
Подчеркивается, что с начала пандемии на территории Соединенных Штатов Америки выявили 4 178 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание унесло жизни 146 тысяч граждан. Выздоровели и были выписаны более 1,2 миллиона пациентов.
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