В Нигерии из-за наводнений и оползней скончались семь жителей

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26 июля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Наводнение. Фото: pixabay.com

В центральной части Нигерии из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, погибли семь человек. Инцидент произошел в поселке Унгувар-Гвари в штате Нигер.

Известно, что также несколько жителей пропали без вести, сейчас ведется их поиск. Уточняется: оползни вызвали разрушение около десятка домов.

Еще из-за сильных ливней, которые сопровождаются ветрами, в ряде районов штата нарушена подача электроснабжения.

Ранее сообщалось: карантин введен на западе Монголии после случая бубонной чумы.