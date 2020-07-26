Карантин введен на западе Монголии после случая бубонной чумы
26 июля 2020, 12:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: Синьхуа
На территории сомона Улиастай аймака Завхан (Дзабханский аймак) в западной части Монголии власти приняли решение ввести карантинные меры после выявления там нового случая заражения бубонной чумой.
Согласно последним данным, 39-летний мужчина был госпитализирован с лихорадкой, болью в мышцах и голове. За неделю до того, как житель Монголии почувствовал недомогание, он вместе с другими членами семьи употреблял в пищу мясо тарбагана – сурка, который зачастую является переносчиком чумы.
Мужчина изолирован, за его состоянием наблюдают врачи. Контактировавшие с ним люди находятся на домашнем карантине.
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