Карантин введен на западе Монголии после случая бубонной чумы

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Синьхуа

больница в Монголии, Lian Zhen/Xinhua

На территории сомона Улиастай аймака Завхан (Дзабханский аймак) в западной части Монголии власти приняли решение ввести карантинные меры после выявления там нового случая заражения бубонной чумой.

Согласно последним данным, 39-летний мужчина был госпитализирован с лихорадкой, болью в мышцах и голове. За неделю до того, как житель Монголии почувствовал недомогание, он вместе с другими членами семьи употреблял в пищу мясо тарбагана – сурка, который зачастую является переносчиком чумы.

Мужчина изолирован, за его состоянием наблюдают врачи. Контактировавшие с ним люди находятся на домашнем карантине.