Участники акций протеста подожгли здание суда в Калифорнии

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

спичка, pixabay.com

Вечером в минувшую субботу участники беспорядков в Окленде, штат Калифорния, подожгли здание суда округа Аламида. Соответствующую информацию предоставил сегодня местный полицейский департамент.

Известно, что протестующие бросали фейерверки в правоохранителей, а также разбивали окна в домах, расположенных в окрестностях.

Уточняется, что в общей сложности в субботних протестах в Окленде приняли участие около 700 человек. Многие из них совершали акты вандализма, в центральной части города были выявлены локальные возгорания. Несколько демонстрантов были задержаны сотрудниками полиции.