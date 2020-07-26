Участники акций протеста подожгли здание суда в Калифорнии
26 июля 2020, 13:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вечером в минувшую субботу участники беспорядков в Окленде, штат Калифорния, подожгли здание суда округа Аламида. Соответствующую информацию предоставил сегодня местный полицейский департамент.
Известно, что протестующие бросали фейерверки в правоохранителей, а также разбивали окна в домах, расположенных в окрестностях.
Уточняется, что в общей сложности в субботних протестах в Окленде приняли участие около 700 человек. Многие из них совершали акты вандализма, в центральной части города были выявлены локальные возгорания. Несколько демонстрантов были задержаны сотрудниками полиции.
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