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Человек погиб при стрельбе во время протестов в Техасе

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Человек погиб при стрельбе во время протестов в Техасе
пистолет, pixabay.com

В минувшую субботу, 25 июля, в результате стрельбы, открытой в рамках протестов в городе Остин, штат Техас, погиб один человек. Об этом сообщила представитель местного департамента полиции.

Отмечается, что накануне офицеры полиции Остина прибыли на место проведения протестов. Правоохранители наблюдали за участниками акции, когда раздались выстрелы. Впоследствии один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. 

Пострадавшего оперативно госпитализировали, однако врачи ничем не смогли помочь пациенту и вскоре констатировали его кончину. Данных о том, кто в него выстрелил, пока не поступало.

ЕТ
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