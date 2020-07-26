Человек погиб при стрельбе во время протестов в Техасе

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июля 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пистолет, pixabay.com

В минувшую субботу, 25 июля, в результате стрельбы, открытой в рамках протестов в городе Остин, штат Техас, погиб один человек. Об этом сообщила представитель местного департамента полиции.

Отмечается, что накануне офицеры полиции Остина прибыли на место проведения протестов. Правоохранители наблюдали за участниками акции, когда раздались выстрелы. Впоследствии один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями.

Пострадавшего оперативно госпитализировали, однако врачи ничем не смогли помочь пациенту и вскоре констатировали его кончину. Данных о том, кто в него выстрелил, пока не поступало.