Полиция Сиэтла объявила беспорядки в городе мятежом

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26 июля 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

проблесковый маячок, pixabay.com

В американском городе Сиэтл в минувшую субботу, 25 июоя, во время беспорядков были задержаны не менее 25 человек. Согласно последней информации, местная полиция объявила случившееся мятежом.

Сотрудники правоохранительных органов Сиэтла сообщили, что участники протестов совершили поджог строительного вагончика и конструкции, расположенных на территории строящегося центра для содержания несовершеннолетних преступников. Кроме того, они пытались взорвать стены полицейского участка.

Протестующие все еще бьют стекла зданий, бросают в полицейских бутылки, камни, а также взрывоопасные вещества. К настоящему моменту травмы получили не менее двух правоохранителей.