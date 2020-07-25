Америку открыл и больше не нужен: в Чикаго демонтировали два памятника Колумбу

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25 июля 2020, 23:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Неадекватные требования участников «Black Lives Matter» уже переходят все границы. Раньше они призывали к уничтожению памятников людей, по их мнению, виновных в расизме по отношению к чернокожим.

Сейчас они уже заявляют, что даже личности, не обращавшие внимание на рабство и не осуждавшие его, - такие же самые виновники и пособники дискриминации. Темнокожие участники движения и сочувствующие им сопровождают разрушение памятников громом аплодисментов и бурными выкриками.

Недавно в Чикаго уже демонтировали два памятника Христофора Колумба, первооткрывателя Америки. Причём стоит заметить, что Колумб никак не был связан с дискриминацией темнокожих.

Разрешение на снос памятников дало само руководство Чикаго. Для этого дела пригнали тяжёлую технику. Правители пошли на это лишь потому, что вандалы угрожали полностью уничтожить эти произведения искусства. Монументы были увезены в неизвестном направлении. Многие полагают, что власти намерены сохранить памятники Колумба для возможного их возвращения. Сторонники Трампа просто уверены в том, что городские власти намерены спасти эти статуи и не допустить разрушения. События в Чикаго уже окрестили в соцсетях «сплошным неадекватством». По мнению трампистов, действующий режим допускает опасное промедление по отношению к бунтарям.