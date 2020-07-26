Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Берлине
26 июля 2020, 12:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на территории Берлина. Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье, 26 июля, сотрудники городской пожарной службы.
Подчеркивается, что машина по неустановленным обстоятельствам съехала с дороги в районе Харденбергплатц, после чего совершила выезд на тротуар, где находились люди.
В результате случившегося пострадали семь человек. К настоящему моменту удалось узнать, что трое травмированных граждан находятся в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют точные причины случившегося.
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