Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Берлине

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26 июля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Берлин, pixabay.com

Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на территории Берлина. Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье, 26 июля, сотрудники городской пожарной службы.

Подчеркивается, что машина по неустановленным обстоятельствам съехала с дороги в районе Харденбергплатц, после чего совершила выезд на тротуар, где находились люди.

В результате случившегося пострадали семь человек. К настоящему моменту удалось узнать, что трое травмированных граждан находятся в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют точные причины случившегося.