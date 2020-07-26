В ДНР сообщили о полном и бессрочном прекращении огня с 27 июля

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26 июля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

военный с биноклем, Russian Look

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики утром в воскресенье сообщили о переходе к полному и бессрочному прекращению огня уже с грядущего понедельника, 27 июля.

Начальник ведомства Денис Синенков сегодня сообщил, что в связи с договоренностями, которые были достигнуты 22 июля в рамках переговоров контактной группы в Минске, ДНР переходит к полному и бессрочному прекращению огня.

Подчеркивается, что с 00.01 часов понедельника, 27 июля 2020 года, всем военнослужащим Народной милиции запрещается применение любого вооружения, в частности, стрелкового оружия.