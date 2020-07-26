В Германии полицейские попались на незаконном сборе данных

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26 июля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

globallookpress.com/ Jason Tschepljakow via www.imago

Сотни полицейских стали фигурантами судебных дел в Германии. Их обвинили в незаконном сборе данных.

Немецкие полицейские стали фигурантами более 400 уголовных, административных и дисциплинарных дел. Поводом для расследований стал незаконный сбор данных, который осуществляли преступники и нарушители.

«Данные стали известны после запросов в Министерство внутренних дел и в адрес уполномоченных по защите данных», — пояснила газета die Zeit.

Несколько десятков дел еще рассматриваются. И скандал с незаконным сбором данных еще в самом разгаре. Он разгорелся после того, как ряд политиков получили письма с угрозами. Выяснилось, что за некоторое время до этого полицейские подавали запрос о данных на этих политиков.

В письмах с угрозами содержались угрозы ультра крайнего характера. В последнее время Германию трясет скандалами, связанными с национализмом. Официальный Берлин уже разогнал элитное подразделение спецназа в связи с этим.