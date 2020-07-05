В Германии начались чистки в армии

Кадровые перестановки начались в Бундесвере. Об этом сообщают немецкие СМИ. Западная пресса раздула шумиху, обвинив немецкую армию в правом экстремизме.
Скандал раздула немецкая пресса. В элитном подразделении бундесвера были выявлены проявления экстремизма. Министр обороны Германии мечет громы и молнии и грозит разобраться.
«Мы реорганизуем отдел подготовки личного состава», — заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр: «Другие отряды также затронуты проверками и реструктуризацией. Я еще раз хочу сказать, что это не просто вопрос KSK».
KSK — это аббревиатура Kommando Spezialkräfte. Так называется подразделение армейской разведки. Оно занимается разведкой, диверсиями, контртерроризмом и освобождением заложников.
Некоторое время назад элитное подразделение попало в скандал. На одной из вечеринок бойцы притащили свиные головы. Они исполнили песню в агрессивном стиле крайне правого ультранационализма, а кроме того зиговали.
В ходе проверок у бойцов нашли около 60 килограммов взрывчатки и несколько десятков тысяч патронов. Вообще, у бойцов спецназа часто остаются боеприпасы после задач. Но по версии западной прессы это доказывает разгул национализма в немецкой армии.
Так или иначе, но сейчас в бундесвере начались чистки. Подобные мероприятия ослабляют обороноспособность государства. Так что Россия может смотреть на этот цирк с удовольствием. Нашей обороноспособности он не вредит.