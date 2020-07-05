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В Германии начались чистки в армии

, 23:12 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Zeit

В Германии начались чистки в армии
KSK на фото Globallookpress/ BjÃ¶rn Trotzki_via www_imago-im

Кадровые перестановки начались в Бундесвере. Об этом сообщают немецкие СМИ. Западная пресса раздула шумиху, обвинив немецкую армию в правом экстремизме.

Скандал раздула немецкая пресса. В элитном подразделении бундесвера были выявлены проявления экстремизма. Министр обороны Германии мечет громы и молнии и грозит разобраться.

«Мы реорганизуем отдел подготовки личного состава», — заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр: «Другие отряды также затронуты проверками и реструктуризацией. Я еще раз хочу сказать, что это не просто вопрос KSK».

KSK — это аббревиатура Kommando Spezialkräfte. Так называется подразделение армейской разведки. Оно занимается разведкой, диверсиями, контртерроризмом и освобождением заложников.

Некоторое время назад элитное подразделение попало в скандал. На одной из вечеринок бойцы притащили свиные головы. Они исполнили песню в агрессивном стиле крайне правого ультранационализма, а кроме того зиговали.

В ходе проверок у бойцов нашли около 60 килограммов взрывчатки и несколько десятков тысяч патронов. Вообще, у бойцов спецназа часто остаются боеприпасы после задач. Но по версии западной прессы это доказывает разгул национализма в немецкой армии.

Так или иначе, но сейчас в бундесвере начались чистки. Подобные мероприятия ослабляют обороноспособность государства. Так что Россия может смотреть на этот цирк с удовольствием. Нашей обороноспособности он не вредит.

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