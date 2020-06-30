Из-за скандала в Германии начали внезапную реформу элитного спецназа

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30 июня 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Zeit

KSK на фото Globallookpress.com/ BjÃ¶rn Trotzki, via www.imago-im

Министерство обороны Германии решило резко реформировать одно из элитнейших подразделений армейского спецназа. Поводом для этого стал разразившийся скандал.

Немецкое минобороны брызжет гневом и политически топает ногами. Командование элитнейшего подразделения армейского спецназа KSK (das Kommando Spezialkräfte) идет под нож.

«Я хочу срочно реформировать командование спецназа, хотя бы частично», — заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйнен: «Оперативная рота, в которой особенно накапливались случаи экстремизма, будет расформирована без замены».

Поводом для возмущения немецких генералов стал случай во время одной из вечеринок. Бойцы оперативной роты притащили свиные головы, сыграли очень радикальную песню в жанре рок, и кроме того зиговали.

Поведение спецназовцев было названо экстремистским. Министр обороны Германии принялась лютовать и решила расформировать оперативную роту вместе с командованием подразделения.

Kommando Spezialkräfte (KSK) — это немецкий аналог элиты российской военной разведки. Помимо разведывательных задач, подразделение специализируется на диверсиях, контртерроризме, освобождении заложников.