Во Вьетнаме произошло ДТП с автобусом, скончались около 13 человек

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26 июля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автобус. Фото: pixabay.com

Около 13 человек погибли 26 июля в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама. Транспортное средство попало в кювет.

Также известно: десятки пострадавших госпитализированы, всего в автобусе находились не менее 39 человек. Уточняется, что пассажиры направлялись на встречу выпускников.

На месте аварии находятся более 100 специалистов, в том числе медики и пожарные. Причины инцидента пока не уточняются.

Ранее сообщалось: на МКАД легковушка врезалась в грузовик.