В Британии перепишут закон об измене из-за российского спутника

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26 июля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

запуск спутника на фото globallookpress.com/ MOD Russia

Официальный Лондон напуган запуском российского спутника. Минобороны Великобритании назвал это провокацией. А Борис Джонсон пообещал переписать закон о государственной измене.

Запуск российского спутника был назван провокацией потому, что он показался британским военным похожим на оружие. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже предупредил, что его страна хочет повысить свою обороноспособность.

«На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника», — заявил Бен Уоллес.

Он также упомянул в этом же контексте Китай. По словам главы британского военного ведомства, Пекин разрабатывает наступательное космическое оружие.

Реплику Бена Уоллеса уже подхватил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как сообщает британская пресса, он намерен переписать закон о государственной измене. Уточняется, что это может привести также к поправкам в закон о государственной тайне, а также созданию нового закона о шпионаже.