В Кремле отреагировали на обвинения США в испытаниях оружия в космосе

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на обвинения Вашингтона в том, что Москва якобы проводит испытания оружия в космосе.

«Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», - заявил Песков. Он отметил, что на подобные заявления Соединенных Штатов должны отреагировать другие российские ведомства, в первую очередь, Минобороны или МИД.

Несколько дней назад власти США заявили, что в июле Россия провела в космосе испытания противоспутникового оружия.

Ранее политолог объяснил, почему Америка не может договориться с Россией.