В Кремле отреагировали на обвинения США в испытаниях оружия в космосе
24 июля 2020, 14:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на обвинения Вашингтона в том, что Москва якобы проводит испытания оружия в космосе.
«Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», - заявил Песков. Он отметил, что на подобные заявления Соединенных Штатов должны отреагировать другие российские ведомства, в первую очередь, Минобороны или МИД.
Несколько дней назад власти США заявили, что в июле Россия провела в космосе испытания противоспутникового оружия.
Ранее политолог объяснил, почему Америка не может договориться с Россией.
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