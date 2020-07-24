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В Кремле отреагировали на обвинения США в испытаниях оружия в космосе

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле отреагировали на обвинения США в испытаниях оружия в космосе
Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на обвинения Вашингтона в том, что Москва якобы проводит испытания оружия в космосе.

«Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», - заявил Песков. Он отметил, что на подобные заявления Соединенных Штатов должны отреагировать другие российские ведомства, в первую очередь, Минобороны или МИД.

Несколько дней назад власти США заявили, что в июле Россия провела в космосе испытания противоспутникового оружия.

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АБ

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