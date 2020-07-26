Журналисты: волонтер признался в поджоге собора во французском Нанте

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июля 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ouest France

Собор святых Петра и Павла в Нанте, Manuel Magrez via www.imago-imag/www.imago-images.de

Волонтер, который работал в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте, признался в поджоге храма. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 26 июля, предоставили сотрудники СМИ.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла вспыхнул 18 июля. Пламя бушевало в церкви несколько часов, вследствие чего, в частности, был полностью разрушен большой орган. Прокуратура сразу заподозрила умышленный поджог. На следующий день после случившегося был задержан 39-летний волонтер – выходец из Руанды. Именно он в день пожара должен был закрыть двери в собор. Позже мужчину отпустили, не предъявив ему никаких обвинений.

Накануне волонтер был задержан повторно. Следственный судья предъявил ему обвинения. Доброволец признался, что устроил пожар в трех местах церкви – под большим органом, под малым органом, а также у электрощита. О мотивах мужчины пока не сообщается. Ему грозит до 10 лет заключения и штраф в размере 150 тысяч евро.