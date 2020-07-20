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Расходы на восстановление собора в Нанте после пожара возьмут на себя власти Франции

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Расходы на восстановление собора в Нанте после пожара возьмут на себя власти Франции
пожар в соборе в Нанте, Panoramic/Keystone Press Agency

Власти Франции возьмут на себя расходы по восстановлению собора Святых Петра и Павла в Нанте, который 18 июля пострадал от пожара. Об этом заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

Министр подчеркнул, что ранее жил в Нанте в течение нескольких месяцев, не раз посещал пострадавший от огня собор и слушал музыку старинного органа, который теперь полностью уничтожен пламенем.

Брюно Ле Мэр подчеркнул, что власти Франции продемонстрируют свое участие и обеспечат финансирование восстановления церкви, поскольку именно государство, согласно закону, является ее владельцем. Он отметил, что собор – это часть культурного достояния страны.

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