В Испании количество жертв COVID-19 может быть на 16,5 тысяч больше официальных данных
26 июля 2020, 09:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: El Pais
В СМИ появилась информация о том, что количество умерших от коронавируса нового типа в Испании может составлять 44 868, что на 16 436 больше официальных данных министерства здравоохранения.
Издание El Pais отмечает, что согласно данным Минздрава с 13 февраля, когда был выявлен первый летальный исход из-за COVID-19, в Испании скончались 28 432 пациента. Общее число инфицированных, как сообщает ведомство, составляет к настоящему моменту 272 421. Подчеркивается, что в официальной статистике значатся только те жертвы инфекции, которым был сделан тест на коронавирус, продемонстрировавший положительный результат.
Газета в свою очередь прибавила к данной цифре умерших, у которых подозревался COVID-19. Из-за этого жертв пандемии коронавируса нового типа в Испании, по мнению журналистов, может быть почти на 16,5 тысяч больше.
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