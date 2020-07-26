На Украине количество случаев заражения COVID-19 достигло 64 849

За минувшие сутки количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Украины выросло на 920. С начала эпидемии в стране COVID-19 заразились 64 849 человек.
Уточняется, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 15 человек, вследствие чего общее количество летальных исходов составило на Украине 1 605. В общей сложности выздоровели 35 807 граждан, в частности, 310 за прошедшие сутки.
Максимальное число случаев заражения COVID-19 за 24 часа было выявлено в Ивано-Франковской области (88), Киеве (95), а также Львовской области (130).
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