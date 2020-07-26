Побережья Техаса достиг ураган «Ханна» со скоростью ветра около 150 км/ч
26 июля 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: NHC
Ураган "Ханна", который является первым сформировавшимя в Атлантике в текущем сезоне, достиг побережья Техаса. Согласно последней информации, скорость ветра составляла 150 километров в час.
Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC) уточнил, что этот ураган оказался над сушей около барьерного острова Падре-Айленд, который находится в 115 километрах к югу от города Корпус-Кристи. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Губернатор Техаса Грег Эббот из-за прихода "Ханны" объявил о стихийном бедствии в некоторых округах, а также направил президенту США Дональду Трампу запрос о введении режима чрезвычайной ситуации.
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