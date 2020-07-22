Ураган "Дуглас" сформировался в восточной части Тихого океана
22 июля 2020, 20:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: NHC
В Тихом океане сформировался ураган "Дуглас". Соответствующую информацию вечером в среду, 22 июля, предоставили специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Эксперты подчеркнули, что "Дуглас" снова усилился и стал первым ураганом в сезоне текущего года в восточной части Тихого океана.
Сейчас "Дуглас" находится в 2,4 тысячи километров к юго-западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра достигает 33,3 метра в секунду. Известно, что ураган движется со скоростью 6,6 метра в секунду на запад. Предполагается, что он начнет ослабевать в пятницу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.