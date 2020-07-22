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22 июля 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NHC

облака, pixabay.com

В Тихом океане сформировался ураган "Дуглас". Соответствующую информацию вечером в среду, 22 июля, предоставили специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Эксперты подчеркнули, что "Дуглас" снова усилился и стал первым ураганом в сезоне текущего года в восточной части Тихого океана.

Сейчас "Дуглас" находится в 2,4 тысячи километров к юго-западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра достигает 33,3 метра в секунду. Известно, что ураган движется со скоростью 6,6 метра в секунду на запад. Предполагается, что он начнет ослабевать в пятницу.