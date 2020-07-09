В Костроме ураганный ветер валил деревья и сносил крыши домов

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9 июля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k1news.ru

Небо над Костромой. Фото: сайт правительства КО.

На Костромскую область обрушилась стихия – ураганный ветер повалил десятки деревьев, срывал крыли и обрывал провода.

В областном центре от жителей поступило 18 сообщений о рухнувших деревьях. Коммунальщики, спасатели и энергетики приступили к разбору завалов.

На одном из административных зданий в Костроме ветром унесло крышу. Кроме того, был поврежден газопровод, на котором также проводятся восстановительные работы.

В пресс-службе областного правительства сообщают, что возможно повторение ситуации – по данным синоптиков, до конца дня ожидается гроза, усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду, в отдельных районах возможен град.