В Рио-де-Жанейро отменяют новогодние празднования

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25 июля 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Рио-де-Жанейро, фото: pixabay.com

Традиционные новогодние гуляния в Рио-де-Жанейро отменяются из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает муниципальная компания по развитию туризма в городе.

Порядка трех млн человек ежегодно собирается в центре бразильского города, чтобы отметить праздник. В условиях распространения коронавируса проведение такого массового мероприятия будет очень опасным для жителей города, считают в руководстве Рио-де-Жанейро.

В ближайшие дни мэру мегаполиса Марселу Кривелле представят другие варианты празднований без непосредственного участия горожан и туристов, с задействованием цифровых платформ и телетрансляций. При этом финансирование этих мероприятий предлагается из негосударственных средств.

Президент Бразилии вылечился от коронавируса.