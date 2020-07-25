В Рио-де-Жанейро отменяют новогодние празднования

25 июля 2020, 21:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Традиционные новогодние гуляния в Рио-де-Жанейро отменяются из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает муниципальная компания по развитию туризма в городе.
Порядка трех млн человек ежегодно собирается в центре бразильского города, чтобы отметить праздник. В условиях распространения коронавируса проведение такого массового мероприятия будет очень опасным для жителей города, считают в руководстве Рио-де-Жанейро.
В ближайшие дни мэру мегаполиса Марселу Кривелле представят другие варианты празднований без непосредственного участия горожан и туристов, с задействованием цифровых платформ и телетрансляций. При этом финансирование этих мероприятий предлагается из негосударственных средств.
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