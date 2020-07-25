На Тенерифе упал метеорит

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25 июля 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

метеорит, фото: pixabay.com

Метеорит упал на севере испанского острова еще 14 июля, но известно об этом стало только сейчас. Местный музей науки и космоса смог подтвердить случившееся благодаря записи с одной из камер.

Когда небесное тело попало в зону видимости, оно было не больше человеческой ладони, рассказал директор музея Эктор Сокас-Наварро, его слова приводит издание Diario de Avisos. По его словам, при таких размерах сложно зафиксировать траекторию движения метеорита, однако ученым это удалось.

Предполагается, что метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Специалисты считают, что в зоне падения можно будет найти куски космического тела.