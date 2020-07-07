Метеориты Каали: впечатляющая площадка Евразии

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7 июля 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

На острове Сааремаа существует необычные озера… Они образовались в метеоритных кратерах. Как утверждают ученые, небесное тело упало на Землю примерно четыре тысячи лет назад. Проходя через атмосферу, метеорит распался аж на девять частей и угодили на остров Сааремаа.

Совершенно невозможно проехать мимо этого загадочного и уникального места. Мистика чувствуется однозначно: метеоритные кратеры расположены в густом лесу.

По мнению историков, метеорит, который упал на остров весил от 400 до 10000 тонн. Произошло это 7, 5 тысяч лет назад. Самый крупный из девяти в диаметре составляет 110 метров и окружен земляным валом 16-метровой высоты. Именно к нему и тянутся толпы туристов.

Как любое загадочное место кратер имеет свою легенду…

Старожилы рассказывают, что на месте кратера много веков назад стоял храм, в котором были обвенчаны кровные родственники. Господь не выдержал такого греха и послал кару небесную!

Другая легенда гласит, что матушка-земля не смогла «снести» разгульной жизни нечестивого помещика и «поглотила» его с домом.

Это все легенды, но есть и вполне реальная версия, которую люди услышала в 1937 году: геолог И.Рейнвальд нашел фрагменты железного метеорита и обугленные остатки древесины. Этому открытию последовало более детальное изучение и было доказано, что упал метеорит.

Но находятся люди ( и их много), которые считают озеро Каали священным. Говорят, что в далекие времена тут совершались жертвоприношения. И до сих пор к озеру приходят паломники-христиане. Они надеются, что энергетика озера даст силы в решении всех неразрешенных вопросов.