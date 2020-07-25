В Британии коронавирус вызвал рост цен на похороны

Пандемия спровоцировала вспышку цен на похоронные услуги. Об этом сообщает британская пресса.
Рост цен на похороны в Великобритании заметила газета the Guardian. Журналисты подали запросы в 160 муниципалитетов и регионов по всей Англии, Шотландии и в Уэльсе.
«Полученные данные показывают средний рост сборов в этом году на 26 фунтов стерлингов. Это в два раза выше уровня инфляции», — сообщила the Guardian: «Самое большое увеличение было введено Советом Траффорда —на 131 фунт, с 704 до 835 фунтов».
Похоронную инфляцию связывают с коронавирусом. Из-за пандемии в Великобритании умерли больше 45 тысяч человек. На фоне кризиса, который обрушился на другие отрасли экономики, процветание похоронного бизнеса выглядит вызывающе.
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