Британцев возмутили привилегии Джонни Деппа в суде

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25 июля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Джонни Депп на фото globallookpress.com/ Nils Jorgensen

Звездные привилегии Джонни Деппа в суде стали поводом для скандала. Британцев возмущает, что дело актера рассматривают лично.

Большинство дел в британских судах сейчас рассматривается дистанционно. Причиной этого стала пандемия. Дело звезды Голливуда рассматривается в его присутствии. И это раздражает британское общество.

«Адвокаты назвали процесс Джонни Деппа по делу о клевете раздражающим», — сообщила газета the Guardian: «Глубоко чувствительные дела рассматриваются удаленно. А один адвокат задал вопрос, почему дело Деппа было разрешено рассматривать лично в Высоком суде Лондона, когда ей приходилось иметь дело по телефону или по скайпу с разбирательством в отношении ребенка, родителей которого лишают родительских прав».

В Лондоне рассматривают иск голливудской звезды к газете the Sun. Журналисты обвинили Джонни Деппа в семейном насилии. Они сделали это со страниц газеты. Теперь тот, уже в суде, обвиняет газетчиков в клевете.

Теперь к этому делу повышенное внимание. По заявлению местной ассоциации адвокатов по уголовным делам, из-за него были отложены сотни тысяч судебных дел.

Вообще, имя Джонни Деппа часто становится поводом для скандала. Его разбирательства с бывшей женой вошло в копилку светской хроники.