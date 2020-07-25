Бальбек оценил идею экс-главы МИД Украины по Крыму: «Очень сильно погорячился господин Климкин»

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25 июля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, фото: twitter.com/RuslanBalbek

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на идею бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма проблему для России. По мнению Бальбека, в последнее время баламутить общественность — это уже стало визитной карточкой Климкина, а призывая создать России проблемы из-за Крыма - этот господин сильно погорячился.

Российский политик, член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину может грозить уголовное дело за предложение сделать из Крыма проблему для России.

Напомним, уроженец Курской области (РФ) Павел Климкин на странице в Facebook предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России». Украинский политик сравнил подписание американской декларации от 2018 года о непризнании Крыма частью РФ с декларацией Уэллеса, по которой 80 лет назад США отказались признать вхождение прибалтийских республик в состав СССР.

«Очень сильно погорячился господин Климкин, обещая создать нам проблемы, из-за которых, по его мнению, мы отдадим свою территорию. Впрочем, подогревать себя, а заодно и баламутить общественность — это уже стало визитной карточкой экс-министра иностранных дел Украины», — цитирует РИА Новости Бальбека.

Климкин неоднократно заявлял о необходимости отобрать Крым у России силой, также аналогичное мнение и готовность взять полуостров штурмом высказывал экс-глава СБУ Александр Турчинов.