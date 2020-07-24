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ВОЗ сообщила о рекордном ежесуточном приросте заболевших коронавирусом

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ВОЗ сообщила о рекордном ежесуточном приросте заболевших коронавирусом
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

За последние сутки в мире число случаев заражения коронавирусом выросло более чем на 284 тысячи.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме этого, сообщается, что скончались более 9,7 тысячи человек. Накануне организация сообщала о 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.

Согласно официальной статистике ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926, по меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 8 121 700.

ДВа

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