ВОЗ сообщила о рекордном ежесуточном приросте заболевших коронавирусом
24 июля 2020, 22:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
За последние сутки в мире число случаев заражения коронавирусом выросло более чем на 284 тысячи.
Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме этого, сообщается, что скончались более 9,7 тысячи человек. Накануне организация сообщала о 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.
Согласно официальной статистике ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926, по меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 8 121 700.
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