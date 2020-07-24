Песков: Путин проинформировал Трампа о том, что в Москве «все очень неплохо» с динамикой по COVID-19
24 июля 2020, 13:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом упоминал об эффективных мерах борьбы с COVID-19 в России.
Песков прокомментировал высказывания главы США о том, что Россия, а особенно столица страны, "переживает трудные времена" из-за пандемии коронавируса нового типа.
Пресс-секретарь российского лидера в пятницу, 24 июля, заметил, что Владимир Путин в рамках телефонной беседы проинформировал Дональда Трампа о том, что "в Москве все очень неплохо" и рассказал об эффективных мерах для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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