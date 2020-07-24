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В Евросоюзе появилась должность главного правоприменителя в сфере торговли

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Евросоюзе появилась должность главного правоприменителя в сфере торговли
Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Дени Редонне назначен заместителем гендиректора в генеральном директорате торговли, который будет включать новую роль главного правоприменителя в области торговли.

Инициатором введения новой должности стала глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по мнению которой пост улучшить контроль за соблюдением торговых соглашений ЕС.

На новой должности Редонне будет следить за тем, чтобы малые и средние предприятия, «составляющие основу европейской экономики, получали максимальную отдачу от внешнеторговых сделок», говорится в распространенном сообщении Еврокомиссии.

В настоящее время француз Дени Редонне отвечает в брюссельском аппарате за отношения с ВТО.

ДВа

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