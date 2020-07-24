В Хорватии сформирован новый состав кабинета министров
24 июля 2020, 19:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Правительство, сформированное премьер-министром страны Андреем Пленковичем, и его программа получили одобрение хорватского парламента.
После длительного обсуждения за правительство Пленковича проголосовало 76 депутатов из 151.
Сообщается, что в составе нового кабмина будет 16 министерств вместо 20. В правительство также войдут четыре вице-премьера, одним из которых стал Борис Милошевич, представляющий сербское национальное меньшинство.
Пленкович заявил, что «сформировано парламентское большинство с партнерами», а правительство «постарается быть открытым к предложениям оппозиции».
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