В Хорватии сформирован новый состав кабинета министров

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24 июля 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Флаг Хорватии. Фото: pixabay.com

Правительство, сформированное премьер-министром страны Андреем Пленковичем, и его программа получили одобрение хорватского парламента.

После длительного обсуждения за правительство Пленковича проголосовало 76 депутатов из 151.

Сообщается, что в составе нового кабмина будет 16 министерств вместо 20. В правительство также войдут четыре вице-премьера, одним из которых стал Борис Милошевич, представляющий сербское национальное меньшинство.

Пленкович заявил, что «сформировано парламентское большинство с партнерами», а правительство «постарается быть открытым к предложениям оппозиции».