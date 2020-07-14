Хорватия разрешила россиянам въезд в страну

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14 июля 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Хорватия, фото: pixabay.com

Хорватия открыла границы для граждан из третьих стран, в том числе из России. Туристам необходимо предъявить при пересечении границы справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание.

Тест на COVID-19 нужно будет сделать не более чем за двое суток до посещения Хорватии. Если справки не будет в наличии, туристов ждет обязательный двухнедельный карантин. При этом гостям можно будет выходить в маске в продуктовые магазины или в аптеку.

Срок карантина может стать короче, если турист за свой счет пройдет обследование на коронавирус в Хорватии и получит результаты в течение недели.

Евросоюз принял сегодня решение сократить список стран, с которыми можно открыть границы.