Власти Сербии выделят финансовую помощь всем работникам малого и среднего бизнеса

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24 июля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Деньги. Фото: pixabay.com

Сербия выплатит предпринимателям и всем работникам малого и среднего бизнеса по 60% от минимального размера оплаты труда за июль и август.

Кроме того, на месяц будет отсрочена уплата налогов и бюджетных отчислений, а дополнительный мораторий на кредитование физических и юридических лиц вступит в силу с 1 августа.

Сообщается, что первый транш финансовой помощи трудоустроенным гражданам будет направлен до 10 августа, второй – в сентябре. Выплата на одного работника составит около 155 евро.

В сербском Минфине отметили, что предыдущий пакет мер поддержки составлял 5,1 млрд евро, а дополнительные меры финансовой помощи обойдутся государству еще в 5,7 миллиардов.