Казахстан предлагает странам ШОС вести ковид-статистику по-новому
24 июля 2020, 17:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предложил странам ШОС перейти на новые коды международной классификации Covid-19.
Об этом он заявил на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в формате видеоконференцсвязи.
Согласно предложенному методу, в статистику по коронавирусу нужно включать и случаи, подтвержденные ПЦР-тестами, и те, при которых симптомы соответствуют Covid-19, но тест отрицательный. Пока что страны ШОС не отреагировали на предложение Казахстана.
Полный переход на кодировку с использованием новых кодов международной классификации болезни в Казахстане состоится 1 августа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.