Казахстан предлагает странам ШОС вести ковид-статистику по-новому

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24 июля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предложил странам ШОС перейти на новые коды международной классификации Covid-19.

Об этом он заявил на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в формате видеоконференцсвязи.

Согласно предложенному методу, в статистику по коронавирусу нужно включать и случаи, подтвержденные ПЦР-тестами, и те, при которых симптомы соответствуют Covid-19, но тест отрицательный. Пока что страны ШОС не отреагировали на предложение Казахстана.

Полный переход на кодировку с использованием новых кодов международной классификации болезни в Казахстане состоится 1 августа.