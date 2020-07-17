Казахстан переходит на новую систему подсчета случаев коронавируса
17 июля 2020, 17:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ Дорит Нитцан заявила, что Казахстан переходит на другую система подсчета случаев коронавируса.
Чиновник предупредила, что из-за этого цифры покажут значительный прирост, однако «его не стоит принимать за резкое ухудшение эпидситуации в стране», которая, как заметила Нитцан, заметно улучшается. Тем не менее, переклассификация покажет увеличение случаев Covid-19.
Ранее Киргизия перешла на новую систему подсчета случаев Covid-19, которая учитывает как подтвержденные тестами случаи, так и те, при которых тест отрицательный, а симптомы коронавирусные. В результате пересчета выяснилось, что от Covid-19 в республике умерли почти в пять раз больше людей, чем показывала статистика.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.