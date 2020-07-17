Казахстан переходит на новую систему подсчета случаев коронавируса

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17 июля 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ Дорит Нитцан заявила, что Казахстан переходит на другую система подсчета случаев коронавируса.

Чиновник предупредила, что из-за этого цифры покажут значительный прирост, однако «его не стоит принимать за резкое ухудшение эпидситуации в стране», которая, как заметила Нитцан, заметно улучшается. Тем не менее, переклассификация покажет увеличение случаев Covid-19.

Ранее Киргизия перешла на новую систему подсчета случаев Covid-19, которая учитывает как подтвержденные тестами случаи, так и те, при которых тест отрицательный, а симптомы коронавирусные. В результате пересчета выяснилось, что от Covid-19 в республике умерли почти в пять раз больше людей, чем показывала статистика.